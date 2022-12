0 Facebook Barca si schianta contro gli scogli, due morti e due feriti: una delle vittime è di Napoli Cronaca 7 Dicembre 2022 12:26 Di redazione 1'

Tragedia in mare: il bilancio è drammatico, due uomini, Tommy Di Chello e Giacomo Botte sono morti. Due i feriti: Carlo Nieddu e un uomo campano, entrambi sono ricoverati in ospedale con gravi ferite e in stato di choc.

Siamo nel mare de ‘La Maddalena‘ in Sardegna: secondo una prima ricostruzione, i quattro erano su un motoscafo e stavano rientrando dopo una battuta di pesca. L’imbarcazione si è schiantata contro uno scoglio nei pressi dell’Isola delle bisce, l’impatto è stato molto violento e fatale per le due vittime.

Una delle vittime è di Napoli

Due pescatori sportivi che si trovavano nei pressi hanno sentito lo schianto e hanno lanciato immediatamente l’allarme per prestare i soccorsi del caso. Una delle due vittime, Giacomo Botte, è di Napoli. Aperta un’inchiesta sul drammatico incidente.