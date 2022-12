0 Facebook Gigi D’Alessio su Anna Tatangelo: “Non provo amarezza”. La risposta gelida della cantante Spettacolo 7 Dicembre 2022 13:38 Di redazione 2'

Gigi D’Alessio in una recente intervista per Il Corriere del Mezzogiorno ha parlato anche di Anna Tatangelo. Ormai è trascorso del tempo da quando si sono lasciati e il cantante napoletano ha spiegato di essere felice e di essere andato avanti. Del resto ha una nuova compagna, Denise Esposito, dalla quale ha avuto un bambino, il piccolo Francesco.

Anna Tatangelo risponde a Gigi D’Alessio

Quando è arrivata la domanda sugli attuali rapporti con la sua ex Anna Tatangelo, D’Alessio ha risposto: “Eh, va bene, comunque abbiamo un figlio insieme. Le storie cominciano e finiscono, oggi sono felice, lo auguro anche a lei. No, non provo amarezza, è così che va la vita”. In tanti si aspettavano una reazione della cantante di Sora, reazione che potrebbe essere arrivata tra le righe.

Lady Tata, infatti, non ha risposto in modo diretto al suo ex, ma l’ultimo post sembrerebbe una reazione alle parole del cantante napoletano. La cantante di Sora ha pubblicato una carrellata di sue immagini, con indosso dei gioielli che lei sponsorizza e il commento: “Lo sguardo di una persona che tace“. Perché dire proprio queste parole? Ebbene l’affermazione è apparsa una risposta a quanto detto dall’ex compagno, quasi come se volesse lasciar intendere che lei alle interviste preferisce il silenzio.

Il post di Anna Tatangelo