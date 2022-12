0 Facebook Il Marocco batte la Spagna, le immagini dei festeggiamenti a Napoli sono virali Sport 7 Dicembre 2022 13:50 Di redazione 1'

Impresa titanica. Il passaggio del turno del Marocco contro la Spagna ai Mondiali in Qatar resterà per tanti anni nella storia del calcio. Hakimi e compagni hanno fatto la storia calcistica del loro paese approdando per la prima volta ai quarti di finale del Campionato del Mondo.

Il Marocco batte la Spagna, i festeggiamenti a Napoli

Una vittoria festeggiata non solo in Marocco: sono tanti i marocchini che hanno gioito in diverse zone d’Italia e d’Europa. Nella fattispecie, anche a Napoli, nei pressi della Stazione Centrale, tanti tifosi hanno esultato per lo storico traguardo dei quarti di finale ottenuti con la vittoria ai rigori contro la Spagna.

Il video è virale

Le immagini dell’esultanza dei tifosi marocchini nel cuore di Napoli sono diventate con il passare delle ore virali sui social: una gioia incontenibile per un’impresa titanica.

IL VIDEO SUI SOCIAL