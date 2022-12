0 Facebook Gigi D’Alessio: “Anna Tatangelo? Io ora sono felice”, la risposta della cantante lascia il segno Spettacolo 4 Dicembre 2022 13:52 Di redazione 2'

Gigi D’Alessio, protagonista di un’intervista inedita al Corriere della Sera, ha lanciato una frecciatina alla compagna? Le sue parole non sono in realtà negative, ma fanno ben capire che Lady Tata ormai per lui è solo un vecchio ricordo, e la mamma del figlio Andrea.

Al Corriere il cantante napoletano ha dichiarato: “Eh, va bene, comunque abbiamo un figlio insieme. Le storie cominciano e finiscono, oggi sono felice, lo auguro anche a lei. No, non provo amarezza, è così che va la vita”. I reali motivi che hanno portato alla rottura della storia d’amore tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sono ancora un mistero. I due non ne hanno mai parlato in maniera chiara, ma secondo i ben informati lei sognava un matrimonio che non è mai arrivato.

Oggi, a due anni dalla fine della sua relazione con Gigi, Anna è andata avanti. Ha comprato casa da sola, ha avuto altri flirt (come quello con Livio Cori) ma attualmente è single. Alle parole di D’Alessio ha risposto in modo unico. Ha lasciato il segno Anna Tatangelo che, ancora una volta, si mostra sui social in tutta la sua bellezza. Un corpo perfetto, curato al massimo e stretto in un aguta super aderente, mette in mostra le forme della bellissima cantante di Sora. Le sue stories sono una chiara risposta all’intervista dell’ex compagno.