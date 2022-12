0 Facebook Gigi D’Alessio fa un annuncio ai suoi fan: “Non vedo l’ora” Spettacolo 7 Dicembre 2022 14:50 Di redazione 2'

Gigi D’Alessio ha fatto un annuncio importante ai suoi fan. Il cantante napoletano pare proprio che stia vivendo un momento d’oro, dalla carriera all’amore è davvero al settimo cielo. L’ha confessato lui stesso in una recente intervista in cui ha detto di essere molto felice.

Gigi D’Alessio torna in televisione

Dopo aver comunicato che il suo spettacolo in piazza Plebiscito avrà due nuove date – il 26 e 27 maggio – ha fatto un altro annuncio sui suoi prossimi impegni lavorativi. Gigi D’Alessio sarà ancora una volta coach di The Voice Senior: “Con la sua terza edizione, torna #TheVoiceSenior. E anche quest’anno avrete un TEAM GIGI per cui fare il tifo! Non vedo l’ora di iniziare quest’avventura e di emozionarci ancora una volta insieme. Vi aspetto dal 13 gennaio su Rai1 e in streaming su RaiPlay!“, queste le parole del cantante napoletano.

Il post di Gigi D’Alessio ha ricevuto molti like e commenti, i tantissimi fan del cantante napoletano sono apparsi molto felici del prossimo appuntamento con l’artista. D’Alessio è molto amato e anche nel ruolo di coach piace al suo pubblico, che non vede l’ora di rivederlo in tv.

