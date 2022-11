0 Facebook Gigi D’Alessio fa un annuncio ai fan: “Ho una notizia importante da darvi, siamo quasi a Natale” Spettacolo 24 Novembre 2022 09:36 Di redazione 2'

Gigi D’Alessio in modo molto ironico e affettuoso fa un annuncio ai suoi fan. Dopo esser stato confermato per il concerto in piazza del Plebiscito a maggio, come quello fatto lo scorso anno, anche questa volta il cantautore napoletano ha raggiunto un traguardo record.

Subito sold out la prima data del concerto. D’Alessio ha un annuncio da fare: “Quando mi vedete sotto questo albero è perché ho qualcosa di importante da dirvi. Anche questo anno bisserò piazza del Plebiscito”.

Tutti i dettagli del concerto di Gigi D’Alessio nel post: