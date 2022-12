0 Facebook Vedono film horror vietato ai minori, svengono gli studenti: scoppia la protesta dei genitori Cronaca 7 Dicembre 2022 15:10 Di redazione 1'

Desta scalpore quanto accaduto a degli studenti di terza media: hanno proposto al supplente di vedere un film horror vietato ai minori di 18 anni. Poi, innanzi ad alcune scene, diversi di loro hanno iniziato a sentirsi male.

Siamo in quel di Cremona, come racconta il Corriere della Sera, gli studenti avevano proposto di vedere ‘Terrifier‘, un film in cui il protagonista è un serial killer vestito da pagliaccio. Davanti ad alcune scene violente, i ragazzi hanno iniziato a sentirsi male e la proiezione è stata interrotta.

Scoppia la protesta dei genitori

I genitori degli alunni hanno scritto una lettera di proteste nei confronti della preside della scuola. Questa, ha chiesto quindi un confronto tra tutte le parti chiamate in causa.