Dichiarato morto si risveglia in un'agenzia di pompe funebri: la denuncia della famiglia
7 Dicembre 2022

La famiglia vuole vederci chiaro e capire cosa sia successo. Un uomo di 62 anni era stato dichiarato morto in ospedale in seguito a un intervento, ma si è risvegliato qualche ora dopo in una sacca all’interno di un’agenzia di pompe funebri.

La vicenda, che sembra essere quella di un film, è accaduta in Brasile. Un uomo affetto da un tumore alla lingua era stato sottoposto a una tracheotomia. In seguito all’intervento i medici avevano dichiarato la sua morte e affidato la salma a un’agenzia di pompe funebri. Qui si è risvegliato dopo qualche ora, ad accorgersene sono stati i dipendenti che quando hanno aperto la sacca si sono resi conto che l’uomo era ancora vivo. Le sue condizioni però sono subito apparse molto gravi, aveva trascorso infatti diverse ore all’interno di una cella frigorifera.

Il 62enne purtroppo è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Intanto la famiglia ha sporto denuncia e vuole che sia fatta chiarezza su quanto accaduto, il medico che ha dichiarato il primo decesso è stato licenziato dalla struttura ospedaliera.