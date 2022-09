0 Facebook Padre di 3 figli dichiarato morto, si muove mentre asportano organi: “E’ un miracolo, Dio l’ha voluto tenere in vita” News 7 Settembre 2022 18:00 Di redazione 2'

Si grida al miracolo, quando la storia arriva ai media. Qualcosa di inspiegabile, intervento divino in atto. Insomma un uomo dichiarato dai medici “cerebralmente morto” si sveglia nel corso dell’asportazione degli organi. Così Ryan Marlow torna a vivere e riabbracciare moglie e i tre figli.

La storia proviene dalla Carolina del Nord dove all’uomo viene diagnosticata un’infezione da listeria che lo conduce lo scorso 27 agosto a morte cerebrale. In coma, a causa di un gonfiore al cervello, Marlow muore cerebralmente. Due giorni dopo avviene in miracolo. L’uomo viene tenuto in vita meccanicamente per procedere con il prelevamento degli organi. La mattina del 30 agosto la moglie si reca in ospedale. Un parente le dice che Ryan ha mosso i piedi quando gli hanno mostrato un video di famiglia.

Megan, la moglie di Ryan, chiede nuovi esami: il cervello dell’uomo era tronato in vita. L’uomo è in coma e i medici non credono possa riprendersi del tutto, ma è ancora vivo: “Dio l’ha tenuto qui. Dovrebbe essere morto, dovrebbe essere all’impresa di pompe funebri in questo momento secondo questi medici. Pensano che il problema avuto sia così grave che non potrà tornare quello di prima”, dice la donna augurandosi un secondo miracolo.