0 Facebook Lacrime e dolore in Campania, Mauro muore sotto gli occhi della famiglia Cronaca 6 Dicembre 2022 12:31 Di redazione 1'

Lacrime e dolore in Campania, muore sotto gli occhi della famiglia Mauro D’Angelo, 41 anni. L’uomo, sergente maggiore capo dell’Esercito era originario di Aversa ma viveva in quel di Trentola Ducenta.

Lacrime e dolore in Campania, Mauro viene colto da malore e muore

Siamo in quel dell’Agro Aversano, Mauro era in casa con la moglie e la figlia quando sarebbe stato colto all’improvviso da un malore. Per il 41enne, purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Mauro lascia moglie e la figlioletta

Mauro lascia la moglie Maria Verde e la figlioletta Gaia. Tanti i messaggi di cordoglio in onore del 41enne: “Non si può morire così. Povero ragazzo riposa in pace“, “Non riesco a farmi capace, ho conosciuto pochi ragazzi buoni come te, buon viaggio Mauro“.