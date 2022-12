0 Facebook Campania, paziente in codice rosso chiama il 118, ma nessuno può aiutarlo: “Non c’è personale” Cronaca 6 Dicembre 2022 12:54 Di redazione 1'

Desta scalpore quanto avvenuto domenica 4 dicembre a Cava dei Tirreni, nel Salernitano: c’è una chiamata da codice rosso ma al 118 c’è carenza di personale e nessuno può intervenire.

Paziente in codice rosso chiama il 118, ma nessuno può aiutarlo: “Non c’è personale”

Come raccontano i colleghi de ‘Il Mattino‘, la telefonata è partita da una residenza nella frazione di Sant’Anna per un paziente vittima di crisi respiratoria. Sebbene fosse un intervento di emergenza l’uomo e i suoi familiari hanno dovuto aspettare l’arrivo dell’ambulanza dell’ospedale San Leonardo.

Disservizi per ben 12 ore

La postazione del servizio di emergenza nella frazione di Sant’Anna non è stata operativa per ben dodici ore. Il motivo? Il personale in servizio non è riuscito a coprire i vari turni di lavoro.