Chistmas Village di Napoli, la delusione dei visitatori: “Non venite, vi spiego il perchè, che delusione”

Ancora mercatini di Natale presi di mira da chi decide di passare il weekend tra villaggi natalizi e fiere all’insegna del Natale. Ormai il caos è ovunque e i visitatori non fanno che lamentare le solite cose: code lunghe per i biglietti, file per ogni cosa, prezzi esorbitanti. Insomma quanto costa far divertire i nostri bambini?

Polemiche al Christmas Village

Dopo le polemiche per i mercatini del castello di Limatola, altri commenti negativi riguardano il Christmas Village alla Mostra d’Oltremare, a Napoli. Un utente su Tik Tok ha pubblicato un video lamentela e ha aggiunto: “Non venite al Christmas Village alla mostra d’Oltremare e vi spiego pure il perchè. Allora enormi file, non c’è organizzazione. Prezzo del biglietto carissimo rispetto a quello che vedrete. Ore di fila per mangiare una pizza piccola che costa 5 euro”.

Moltissimi gli utenti che hanno commentato in maniera negativa del tipo: “Vero, concordo con te”; “L’entrata solo è bella” ed “E’ una rapina”. A onor del vero c’è anche qualche utente che ha commentato: “Io che ci sono andato e c’era poca gente, per la fila avrò aspettato massimo 15 minuti, ho mangiato la pizza ed è stato bello il posto”; “Biglietto sicuramente caro ma comunque una bella esperienza. Di sabato alle 17 poche persone in fila da babbo natale e da Sorbillo molto veloci”. Insomma dipende sempre tutto dai punti di vista. Il fine settimana agli orari che tutti escono c’è sempre caos.