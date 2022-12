0 Facebook Lda a Sanremo, cosa gli ha detto papà Gigi: “Mi lascia da solo, ha detto che devo farcela e sbagliare altrimenti non imparo” Spettacolo 6 Dicembre 2022 14:01 Di redazione 2'

Unico napoletano tra i big a Sanremo 2023, LDA sarà presente alla kermesse sonora più attesa dell’anno. Dopo il successo di Amici, il figlio di Gigi D’Alessio tornerà ad esibirsi su un palco ambito. “Le parole non bastano per descrivere la gioia di questo momento… Sempre più orgoglioso di te, Luca! Sarà un’altra indimenticabile tappa del viaggio meraviglioso che stai facendo. Ti amo, papà”, scrive Gigi D’Alessio sui social non appena la notizia diventa ufficiale.

Intervistato da Federico Vacalebre al Mattino, il cantante ha rilasciato diverse dichiarazioni in merito alla sua partecipazione al Festival. “Finché non ho sentito il mio nome ero scettico, convinto che tutto potesse saltare. Quella del bacio allo schermo è stata una reazione istintiva. Io ringrazio Maria De Filippi e tutti quelli che mi hanno dato una chance. Quella del Festival è la più importante a cui potessi aspirare”. E poi la reazione di papà Gigi: “Lo so, e lo ringrazio anche per questo. Devo farcela da solo, devo sbagliare da solo, devo rialzarmi da solo, altrimenti non imparo mai”.

Insomma tra i più giovani artisti, LDA è anche l’unico napoletano in gara in questa edizione del Festival di Sanremo.