News 6 Dicembre 2022 14:58

Doveva essere una cena con amici, un momento di divertimento e svago ma purtroppo si è trasformato in tragedia. Un uomo è deceduto in seguito a un malore avuto a tavola in un ristorante. Si chiamava Alberto Moreni e aveva 51 anni.

Alberto Moreni muore al ristorante davanti agli amici

Il dramma è avvenuto in provincia di Reggio Emilia, il 51enne stava cenando con un gruppo di amici quando improvvisamente si è alzato dicendo di non sentirsi bene. In pochi secondi si è accasciato al suolo e ha perso conoscenza. Gli amici hanno provato subito a soccorrerlo, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che, nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sotto choc gli amici che erano a cena con Alberto. Il 51enne non era sposato, viveva in una grande casa di famiglia in cui gestiva un’azienda agricola. Lascia la madre e tre fratelli. Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe stato ucciso da un arresto fulminante.