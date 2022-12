0 Facebook LDA a Sanremo, il commento della madre Carmela: “Un giorno importante” News 6 Dicembre 2022 09:16 Di redazione 2'

Dopo le parole di Gigi D’Alessio arrivano quelle dell’ex moglie Carmela Barbato. La partecipazione di Luca D’Alessio a Sanremo ha chiaramente inorgoglito i genitori, per il giovane cantante è un traguardo molto importante, salire sul palco dell’Ariston è praticamente il sogno di ogni artista.

Le parole della madre di LDA

Non appena è arrivata la conferma che LDA sarà uno dei cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo era arrivato il messaggio di Gigi D’Alessio. Non è tardato ad arrivare anche quello della madre Carmela, che ha espresso su Instagram tutta la sua gioia per questo successo del figlio.

Mamma Carmela ha condiviso un’immagine di Luca e ha aggiunto il commento: “Oggi è un giorno importante per me. L’emozione è fortissima. La condivido con chi mi ha voluto bene. Aspettando Sanremo”. E con molta probabilità la madre vorrà essere all’Ariston per l’esordio del figlio, così come Gigi non si perderebbe per nulla al mondo un evento tanto importante. Il post della madre di LDA ha ricevuto moltissimi like e commenti da parte di chi ha fatto tanti auguri al ragazzo.

Il post di Carmela Barbato