Belen Rodriguez guarda Antonino Spinalbese al GFVip: "Lo fa per Luna Marì" News 6 Dicembre 2022

Pare proprio che Belen Rodriguez guardi Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip. La conferma arriverebbe da una storia pubblicata lunedì sera dalla show girl in cui si vede Luna Marì giocare in salotto e la televisione che si intravede sullo sfondo è sintonizzata su Canale 5.

Belen Rodriguez guarda il Grande Fratello

La storia è stata girata quando in onda c’era Striscia la Notizia, ma secondo i followers della show girl argentina Belen potrebbe essere stata in attesa che trasmettessero il Grande Fratello Vip. Il lunedì sera, infatti, c’è la puntata del reality e sebbene la show girl non abbia accettato la partecipazione del suo ex al programma, potrebbe comunque seguirlo in tv.

Ovviamente si tratta solo di supposizioni, ma secondo quelli che le hanno fatte la Rodriguez potrebbe guardare il GFVip solo per Luna Marì. E’ probabile che faccia vedere alla figlia per qualche minuto il padre in televisione, così da salutarlo. Una cosa che se Spinalbese la saprebbe gli farebbe sicuramente molto piacere.