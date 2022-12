0 Facebook Alessandra Amoroso, altra polemica con i fan: “Schifata se la toccano, prima va lì e poi lo fa” Spettacolo 6 Dicembre 2022 11:05 Di redazione 2'

Ancora polemiche su Alessandra Amoroso, ancora protagonista di video su Tik Tok. In giro per l’Italia con il tour “Tutto Accade” che venerdì prossimo, 9 dicembre farà anche tappa al Palapartenope di Napoli, la cantante è stata accusata di “schifare” i fan che la toccano.

Questa estate l’ex star di Amici si era resa protagonista di diverse polemiche. I fan avevano lamentato una freddezza della cantante e un fastidio di quest’ultima nel rilasciare autografi. Addirittura in una conversazione, postata su Tik Tik, appariva molto aggressiva.: “Ora me la faccio con lei [una ragazza, ndr] calma! Tu sei con lei? Perché se mi richiedi una foto ti dò una cellularata in faccia!“.

Critiche e commenti ad Alessandra Amoroso

Questa volta nel video postato da un utente invece si vede la Amoroso che cammina tra i fan, ma che si irrigidisce infastidita non appena questi ultimi la toccano. La ragazza che ha postato il video infatti si chiede: “Che senso ha camminare in mezzo alla folla se non vuoi essere sfiorata, è ovvio che i tuoi fan cerchino il contatto”. Il filmato è diventato virale e in molti hanno commentato in maniera negativa l’atteggiamento dell’artista pugliese: “Scendi dal piedistallo”, scrivono, oppure: “La colpa è solo nostra che li portiamo così in alto”, e poi: “Da umile che era ha perso mille punti”. Insomma i follower non l’hanno presa affatto bene. Qualcuno però la difende dicendo che in realtà lei si avvicina sempre ai fan parla con loro e addirittura che il video non sarebbe completo perché subito dopo avrebbe abbracciato i suoi fan.