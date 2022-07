0 Facebook Alessandra Amoroso, ancora polemica con i fan per l’autografo:”Ti dò una cellularata in faccia” Spettacolo 14 Luglio 2022 17:06 Di redazione 1'

Alessandra Amoroso è ancora protagonista di un video che sta girando su Tik Tok. Immagini in cui la star di Amici si mostrerebbe poco gentile nei confronti di fan che vorrebbero da lei foto e autografi. Dopo la polemica nata per aver rifiutato una fan a Battiti Live a Bar, la popstar finisce ancora nel mirino dei social.

Questa la conversazione: “Nel video incriminato si sente un uomo chiedere: “Alessandra! Dai, per cortesia, una foto insieme?“. La risposta della cantante ne: “Ora me la faccio con lei [una ragazza, ndr] calma! Tu sei con lei? Perché se mi richiedi una foto ti dò una cellularata in faccia!“.

Dal tono pare che la cantante salentina stia scherzando ma il ragazzo che ha postato il video non sembra essere dello stesso parere. Ha infatti commentato con disappunto e dispiacere l’episodio. Qualcuno infatti ha commentato: “Ragazzi io c’ero stava scherzando la foto l’ha fatta con tutti“, l’uomo ha replicato: “Assolutamente no, c’ero anche io ovviamente e il video l’ho fatto io“.