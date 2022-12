0 Facebook Va in comune per sposarsi e scopre di avere già una moglie: “Non so niente” News 5 Dicembre 2022 15:19 Di redazione 1'

E’ una vicenda alquanto bizzarra quanto accaduto a un uomo a Salerno. Si è recato in comune per il suo matrimonio quando ha scoperto di essere già sposato. L’uomo, un 39enne, ha detto di non sapere nulla.

Va in Comune per sposarsi e scopre di avere già una moglie

Secondo quanto raccontato da La Città di Salerno, il 39enne ha scoperto di essere sposato con una donna di Santo Domingo, le nozze risalirebbero a 8 anni fa. Ma l’uomo sostiene di non avere idea di cosa possa essere accaduto, dunque, ha presentato subito denuncia. Poiché però sono passati 8 anni il reato è stato prescritto e quindi il Tribunale ha respinto la richiesta d’annullamento.

Intanto la donna, già soprannominata ‘sposa fantasma’ si è trasferita in provincia di Legnano. E’ attualmente iscritta nel registro degli indagati per sostituzione di persona e falso ideologico. Intanto il 39enne non potrà convolare a nozze con la sua amata.