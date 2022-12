0 Facebook Tragedia in Campania, Antonio accusa un malore e muore: aveva solo 15 anni Cronaca 5 Dicembre 2022 15:31 Di redazione 1'

Dramma immane nel Beneventano, Antonio D’Amelio, di soli 15 anni, ha accusato un malore ed è purtroppo deceduto.

Accusa malore e muore, addio ad Antonio D’Amelio, aveva solo 15 anni

Siamo in quel di Montesarchio, frazione Varoni, in provincia di Benevento. Il giovane – come spiega Edizione Caserta – era stato visitato dai medici per un forte dolore allo stomaco. Non sembrava nulla di preoccupante, tant’è che subito era stato dimesso e fatto tornare a casa dove viveva con la famiglia. Poi, durante la notte, il nuovo malore che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo.

I messaggi di cordoglio

Enorme sgomento tra Montesarchio e Airola, dove Antonio frequentava il terzo anno del Liceo Musicale all’istituto Lombardi. Tantissimi i messaggi di cordoglio per la straziante morte di Antonio. “Questa morte è disumana, ma insieme possiamo solo che il dolore ci renda migliori“, scrive il parroco Don Liberato Maglione in un post su Facebook.