0 Facebook Gigi D’Alessio: “La sposa è scappata con il testimone e ha preso tutte le buste, la rissa al matrimonio” Spettacolo 4 Dicembre 2022 09:25 Di redazione 2'

Gigi D’Alessio si è raccontato in una recente intervista al Corriere della Sera. Il cantautore napoletano ha parlato del suo rapporto con gli artisti napoletani famosi nel mondo, come Pino Daniele e Mario Merola, e della sua carriera. Non sono sfuggiti dettagli sulla vita privata e sulla relazione con l’altura compagna Denise Esistito e i rapporti che ha oggi con l’ex, Anna Tatangelo.

Tra i ricordi della gavetta il cantautore partenopeo non ha dimenticato gli anni dei matrimoni e ha raccontato in particolare un episodio davvero esilarante: “Ero un bambino già vecchio, ultimo di tre fratelli, Pietro aveva 10 anni più di me, Maria 11, stavo sempre con persone più grandi. Quando mi chiamavano per i matrimoni — eravamo un quartetto, io stavo alle tastiere, quindi ero il capo orchestra anche se il più piccolo, e a molti, per questo, giravano le scatole — non mi davano nemmeno i soldi, soltanto la bomboniera degli sposi che per me era un trofeo.

Erano ricevimenti interminabili, arrivavamo all’una e non andavamo via prima delle tre del mattino. Solo per suonare la marcia nuziale dovevamo aspettare almeno due ore, perché la sposa andava a rifarsi il trucco e l’acconciatura. Una volta però, aspetta, aspetta, ma la sposa non si è più vista. Fuggita con il testimone, portandosi via pure le buste con i soldi. E alla festa è scoppiata la rissa. I parenti si sono presi a mazzate, volavano sedie e bottiglie, ce ne siamo scappati pure noi”.