0 Facebook Meteo Napoli, il sole ha le ore contante: tornano di nuovo le piogge News 5 Dicembre 2022 13:11 Di redazione 2'

Nuova perturbazione in arrivo. Il sole e il bel tempo in Campania non dureranno a lungo. Dopo una settimana piovosa e con il cattivo tempo è tornato finalmente il sole. La settimana è iniziata con un clima mite, caratterizzato dalla presenza del sole e temperature ben oltre al di sopra della media stagionale.

Le previsioni meteo a Napoli per i prossimi giorni

Il cielo e limpido e il termometro misura massime di 18° e minime di 12°, per cui l’aria è decisamente più calda rispetto ai giorni precedenti. Il bel tempo dovrebbe proseguire per l’intera settimana, secondo le previsioni di Meteo.it, potrebbero comparire solo delle nuvole e le massime arriveranno a toccare anche 19°. Il sole però non resterà a lungo, a partire da giovedì potrebbero già comparire i primi rovesci.

Ma sarà sabato la giornata peggiore, momento in cui arriveranno piogge più intense anche dal carattere temporalesco. I rovesci poi, secondo le previsioni, dovrebbero proseguire per tutta la settimana successiva, che dal punto di vista climatico sarà molto instabile. Le temperature subiranno un calo, avremo le minime che scenderanno anche a 9° mentre le massime non dovrebbero superare i 14°, avremo così un’aria decisamente più fresca.