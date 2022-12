0 Facebook Paura a Napoli, ragazza di 20 appesa a un cornicione, piange: “Voglio farla finita” News 5 Dicembre 2022 13:24 Di redazione 1'

Ha solo 20 anni ed è lì, appesa a un cornicione, sospesa su uno strapiombo di circa 30 metri in via Nuova San Rocco. Nel cuore la disperazione, vuole farla finita. Ad accorgersene è un passante che nel cuore della notte chiama il 112, ma intanto si avvicina e cerca di capire le sue reali intenzioni. La ragazza non parla, ma piange solo e la sua volontà appare fin troppo evidente.

Inizia a farsi la folla e arrivano anche i carabinieri della stazione di Capodimonte. Lei intanto inizia a gridare di stare lontani, non vuole quella folla morbosa. E’ un maresciallo donna che prova a parlarle e la tranquillizza mentre un collega arriva dalle spalle: la agguanta e la stringe forte trascinandola indietro.

La ragazza è salva, o almeno per ora i carabinieri sono riusciti ad evitare che commettesse il gesto folle.