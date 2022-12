0 Facebook Il gesto di Stefano De Martino per la nanna di Luna Marì: “Che dolce” News 5 Dicembre 2022 13:49 Di redazione 2'

Stefano De Martino e Belen Rodriguez formano una splendida famiglia allargata. Sono tornati assieme dopo l’ultima separazione e lo show man partenopeo è molto presente per la piccola Luna Marì, figlia che la bella argentina ha avuto con Antonino Spinalbese. E proprio per lei ha avuto un dolce pensiero che ha colpito i followers della coppia.

Il gesto di Stefano De Martino per Luna Marì

La bambina del resto è la sorella di Santiago ed è normale che trascorrano molto tempo assieme. Cosa che accade anche quando la bella argentina fa visita al fidanzato a Napoli, nella meravigliosa villa di Marechiaro. Fu proprio Stefano De Martino in un’intervista a dire chi era lui per la bambina, spiegando di sentirsi un po’ come uno zio. Ed è capitato anche che le ha fatto da ‘baby sitter’ quando Belen aveva un impegno di lavoro.

De Martino pare essere molto legato alla bambina e per lei ha molti pensieri dolci. Uno di questi è averle organizzato nella casa napoletana un angolo interamente per la piccolina di casa. La show girl argentina in una delle sue storie su Instagram, infatti, ha mostrato un’immagine di Luna Marì che dorme in una bellissima culla adornata con tanti peluche colorati. In molti hanno notato il tag alla Casa del Bebè, famoso negozio napoletano di prodotti per l’infanzia.

Ed è proprio per questo che in tanti hanno pensato che la foto sia stata scattata nella casa partenopea di Stefano. Difficile immaginare che la culla da Napoli sia arrivata a Milano. Lo scatto dunque sarebbe stato scattato nella villa fittata dallo show man. L’angolo adibito da De Martino per Luna Marì, notato soprattutto dai followers partenopei, ha colpito tutti. In tanti hanno commentato dicendo che Stefano è un ragazzo davvero molto dolce.