0 Facebook Stefano De Martino, il vero motivo del ritorno con Belen: “Il mio rapporto con lei, c’entra anche Luna Marì” Spettacolo 26 Ottobre 2022 14:19 Di redazione 2'

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono riavvicinati e il loro ritorno ha destato curiosità in chiunque, ma a parlare della loro relazione è proprio l’ex ballerino di Amici. In un’intervista esclusiva a Fanpage.it, il conduttore napoletano ha detto:

“Credo che in una relazione, in generale, ci sia esigenza di prendersi cura dell’altro/a e bisogna avere strumenti per farlo. Il lavoro, il successo, non sono necessariamente gli strumenti giusti, ma sono certamente utili. La possibilità di scegliere una determinata scuola per tuo figlio, poter organizzare un viaggio all’ultimo secondo con la tua famiglia, poter prendere la situazione in mano: tutto questo certamente aiuta.

Questo non posso dirlo per certo, ma credo che sia figlia del nostro imprinting culturale. L‘uomo, fino a pochi anni fa, era quello che portava i soldi a casa e noi, figli di quella generazione, un po’ per inerzia andiamo su quel modulo che sta fortunatamente cambiando. Di certo posso dire che non è facile non poter essere indipendenti e non poter provvedere all’altra persona e contribuire alla vita familiare. Un equilibrio può solo fare bene alla coppia”.

Stefano De Martino e il rapporto con Luna Marì

“Per lei mi sento uno zio”, aveva detto qualche intervista fa in merito a Luna Marì, la figlia di Belen e Antonino Spinalbese. Come vivi il fatto che la tua esistenza sia una telenovela in cui voi calcoliate anche le virgole delle parole pronunciate? “Sono molto inibito, io mi rendo conto che ogni volta che io Belen ci esponiamo su un tema che per chiunque altro sarebbe banale, diventa un titolo. In fondo è del tutto normale chiedersi del rapporto che si possa avere con la sorella di tuo figlio che non è figlia tua, ci sta chiedersi che sensazione si viva. Ma dal momento in cui sappiamo che tutto è un titolo, abbiamo grande ansia da prestazione”.