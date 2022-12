0 Facebook Tragedia in casa: ragazzo di 34 anni trovato impiccato dal padre nella sua stanzetta Cronaca 4 Dicembre 2022 14:12 Di redazione 1'

Una tragedia ha scosso la comunità di Lusciano, in provincia di Caserta. Un ragazzo di 34 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione dal padre. L’uomo, non vedendolo per casa, è entrato e ha fatto la tragica scoperta.

Secondo quanto è emerso da una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, come riporta Edizione Caserta, il genitore ha provato a spezzare la corda con il quale si era impiccato il ragazzo, ma purtroppo il salvataggio non è avvenuto. Gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. I carabinieri cercano qualunque indizio per capire il motivo del gesto folle.

Il pubblico ministero ha disposto il sequestro della salma e il trasferimento all’istituto di medicina legale per l’esame autoptico.