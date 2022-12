Sanremo 2023, c’Ã¨ la lista dei cantanti in gara: D’Alessio presente tra i big?

0 Facebook Sanremo 2023, c’è la lista dei cantanti in gara: D’Alessio presente tra i big? Spettacolo 4 Dicembre 2022 14:29 Di redazione 2'

Sarà tra i big di Sanremo 2023 anche Lda, Luca D’Alessio, figlio di Gigi. Il ragazzo, reduce dal successo di Amici, farà parte della gara sonora più famosa d’Italia e nota in tutto il mondo.

AL 73° Festival di Sanremo, che andrà in onda dal 7 all’11 febbraio 2023, Amadeus ci sarà e con loro i big in gara. Il direttore artistico del Festival, ha svelato, durante il telegiornale delle 13.30 su Rai1, la lista ufficiale. Insieme a lui alla conduzione ci saranno Chiara Ferragni, Gianni Morandi, Fedez (con un ruolo speciale) e tanti tanti ospiti.

Ai cantanti in gara, che sono 22, si aggiungeranno i 6 giovani per un totale di 28 partecipanti. “È stata una scelta difficile, complicata – ha ammesso Amadeus -. Ma sono felicissimo dei miei cantanti, sono loro i miei super ospiti. Ringrazio tutti quelli che mi hanno fatto ascoltare una loro canzone, ne ho ricevute almeno 300”.

Chi sono i big di Sanremo 2023

Giorgia

Articolo 31

Elodie

Colpasce Dimartino

Ariete

Modà

Mara Sattei

Leo Gassman

I cugini di campagna

Mr Rain

Marco Mengoni

Anna Oxa

Lazza

Tananai

Paola e Chiara

LDA

Madame

Gianluca Grignani

Rosa Chemical

Coma Cose

Levante

Ultimo