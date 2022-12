0 Facebook Fa una sorpresa alla fidanzata, ma finisce davvero male: il video è virale, “È Fidenza, non Firenze” News 4 Dicembre 2022 13:23 Di redazione 2'

Una sorpresa finita nel peggiore dei modi è quella fatta sa questo ragazzo alla fidanzata. Voleva rivederla dopo due mesi di lontana, ma quello che ha trovato è qualcosa di assolutamente assurdo. Invece di ritrovare la sua amata ha ritrovato ben altro.

E’ finita davvero male e il ragazzo ha deciso di pubblicare su TikTok il video diventato in pochissimo tempo virale. Cosa è successo? Il giovane era certo di farle una stupenda sorpresa ma ha fatto un errore clamoroso. “Sono venuto a farti una sorpresa”, ma la reazione della ragazza non è proprio quella che si aspettava. “Sono all’università di Fidenza, quando mai ho parlato di Firenze?“, risponde.

Un’incomprensione clamorosa che è costata chilometri e figuracce. Il video intanto, postato su Tik Tok dal ragazzo, ha raggiunto in pochissimo tempo più di 1 milione e 600mila visualizzazioni. Qualcuno ironizza sul fatto che i maschi non ascoltano mai le loro donne: “Non mi ascolti mai”, ma in generale tutti scoppiano a ridere. Tranne il malcapitato finito in Toscana invece che in Emilia Romagna.