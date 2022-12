0 Facebook Bambina di 7 anni rapita da un corriere durante una consegna: morte due giorni dopi News 4 Dicembre 2022 08:36 Di redazione 2'

Stava facendo una consegna nella sua casa quando avrebbe preso la bambina di 7 anni. Il corpo della piccola Athena Strand è stato ritrovato dopo 48 ore a circa 15 km da casa sua: la bimba era morta. A sequestrare e uccidere la piccolina sarebbe stato proprio il corriere.

Lo scorso venerdì le forze dell’ordine nella contea di Wise hanno trovato il corpo della piccola vicino Dallas, in Texas. Al momento per il sequestro e l’omicidio di sospetta dell’autotrasportatore della FedEx, il 31enne Tanner Horner, già arrestato dalle forze di polizia locali. Pare che, secondo accertamenti, la piccola sia morta dopo solo un’ora dal rapimento.

“Siamo solo tristi che non sia finita nel modo in cui speravamo che finisse”, ha detto, commosso, durante la conferenza stampa. Lo scorso mercoledì la bimba sarebbe stata rapita nel dialetto di casa mentre si trovava con la matrigna. FedEx ha rilasciato una dichiarazione sul drammatico accaduto: “Le parole non possono descrivere il nostro shock e il nostro dolore per le notizie che riguardano questo tragico evento. Innanzitutto, i nostri pensieri sono con la famiglia durante questo momento così difficile e continuiamo a collaborare pienamente con le autorità inquirenti”.