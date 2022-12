0 Facebook Terrore a Napoli, pretende che la mamma lo porti dall’ex e la picchia: “Mi devi portare subito da lei” Cronaca 4 Dicembre 2022 08:48 Di redazione 1'

Terrore in casa a Soccavo, quartiere di Napoli, dove un ragazzo di 23 anni picchia la mamma. La donna si è rifiutata di accompagnarlo dall’ex fidanzata, che vive a Cesenatico.

L’ex aveva concluso la storia con il ragazzo che continuava a perseguitarla. Lo scorso pomeriggio il ragazzo ha minacciato e insultato la madre convivente: l’ha spinta con forza contro una porta e le ha causato alcune ferite.

Un passante, che ha sentito urla strazianti provenire dall’appartamento, ha chiamato i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli che sono intervenuti: il 23enne è finito in manette, arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni. E’ ora in carcere. Per la vittima contusioni guaribili in 7 giorni.