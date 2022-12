0 Facebook “Sei tutta rifatta”, Chanel Totti risponde agli attacchi in modo duro News 2 Dicembre 2022 16:00 Di redazione 2'

Chanel Totti ha ricevuto diversi attacchi sui social network da parte di molti utenti che l’accusano di essere poco naturale. La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi tempo fa aveva ammesso che in futuro si sarebbe voluta fare alcuni ritocchini, lasciando intendere di non disdegnare assolutamente la chirurgia plastica.

Chanel Totti e gli attacchi sui ritocchini estetici

Gli haters però sostengono che già si sarebbe sottoposta a qualche ritocchino e che nonostante la giovane età, non avrebbe una bellezza naturale. Secondo molti, inoltre, ricorrerebbe a troppi filtri nelle sue pubblicazioni, falsando ancora di più la sua immagine.

La piccola di casa Totti ha risposto senza mezzi termini in modo molto duro: “Perché non voglio somigliare alle facce di m***a come le vostre. Naturali? Si vede che siete naturali, fate ca***e”. Chanel ha così dimostrato di avere un bel caratterino, probabilmente essendo abituata all’attenzione mediatica, ha perso la pazienza e ha risposto in modo diretto. Con molta probabilità la figlia di Ilary e Francesco si diverte a usare diversi filtri per modificare la sua immagine, per la chirurgia plastica d’altronde sarebbe molto presto considerata la sua giovane età.