Invita gli amichetti del figlio per il compleanno, ma per entrare bisogna pagare l'ingresso Cronaca 2 Dicembre 2022

Desta scalpore quanto raccontato da una madre sul portale Mumsnet: le è stato chiesto del denaro affinchè i suoi figli partecipassero al compleanno di un compagno di classe.

La donna ha raccontato sul portale Mumsnet quanto accaduto: “I miei figli sono stati invitati ad un compleanno che consiste in alcuni giochi di squadra, un pranzo e un po’ di divertimento con piccoli animali“. I problemi non mancano per arrivare al luogo del party: “La festa è a 90 minuti di macchina da casa mia, incluso carburante e regalo, la giornata mi costa 60 euro“.

L’improvvisa chiamata e il costo del ‘biglietto’

Vi direte, una storia abbastanza normale fin qui, tranne per un’improvvisa chiamata ricevuta dalla mamma dei bambini invitati: era la madre del festeggiato: “Ho ricevuto una telefonata per confermare che saremmo andati e che sarebbe costato 5,50 sterline – circa 7 euro – per ognuno di noi per coprire il costo dell’ingresso al posto e del pranzo“.

La reazione

Il genitore dei due bambini non ha per niente gradito la richiesta di pagare per entrare alla festa: “Forse sono all’antica, ma quando invitavi qualcuno a una festa, non gli dicevi quanto doveva pagare“.