Incidente in tangenziale a Napoli, 2 km di coda: traffico in tilt e disagi News 2 Dicembre 2022 13:32

Oltre 2 km di coda di traffico nella tarda mattinata di questo venerdì in tangenziale a Napoli. Due auto si sono scontrate all’altezza dell’uscita di Corso Malta. Lo scontro di per se non è stato violento e non ci sarebbero persone ferite.

Incidente tangenziale Napoli

Ma le auto ferme sulla carreggiata a causa dell’incidente hanno rallentato parecchio il traffico è si è creata una coda di 2 km dai Camaldoli fino appunto a Corso Malta. Le auto hanno dovuto attendere parecchio tempo nel traffico prima di superare l’ingorgo. “Siamo fermi da moltissimo tempo”, ha raccontato un’automobilista a Vocedinapoli.it.

Lamentele e disagi tra gli automobilisti che sono rimasti imbottigliati nella coda di traffico. Per fortuna lo scontro non è stato grave.

Le immagini dalla tangenziale di Napoli