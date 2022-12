0 Facebook Reddito di Cittadinanza, folla per Conte a Napoli: “Una follia abbandonare indigenti” Politica 2 Dicembre 2022 15:39 Di redazione 1'

Nessun stop alla lotta per il Reddito di cittadinanza. Bagno di folla per Giuseppe Conte a Napoli. Il leader del Movimento 5 Stelle è arrivato in città per inaugurare l’inizio della campagna a difesa del reddito di cittadinanza.

Reddito di Cittadinanza, bagno di folla per Conte a Napoli

Giuseppe Conte – come riportano i colleghi di Repubblica – sul Reddito di Cittadinanza non arretra di un millimetro: “Non ci saranno cedimenti perché è una follia abbandonare gli indigenti in un momento di recessione e austerity“.

“Rivendicazione di dignità sociale”

Il leader dei 5 Stelle ha poi aggiunto sulla questione Reddito di Cittadinanza: “I percettori rivendicano dignità sociale per effetto di tante trasmissioni televisive che si sono concentrate su quei rari casi di comportamento fraudolento. Siamo qui per tutelare loro, per essere al loro fianco, per risvegliare quella che è la coscienza e lo spirito di solidarietà“.