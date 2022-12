0 Facebook Si rifiuta di dare orologio, ladri fanno fuoco: uomo ferito nel centro di Napoli Cronaca 2 Dicembre 2022 14:50 Di redazione 1'

Rifiuta di dare l’orologio, uomo colpito da due proiettili al corso Vittorio Emanuele, a Napoli. Un 56enne già noto alle forze dell’ordine è giunto al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli con due ferite alle gamba d’arma da fuoco.

Ferito a colpi d’arma da fuoco durante una rapina

Ai poliziotti, intervenuti presso il noscomio come da prassi quando ci sono feriti da colpi d’arma da fuoco, ha raccontato di essere stato vittima di un tentativo di rapina. Agli agenti ha detto che due uomini l’avrebbero aggredito per strada, provando a portargli via l’orologio d’oro. Lui si sarebbe rifiutato e i due malviventi avrebbero fatto fuoco, esplodendo 3 colpi contro di lui, poi si sarebbero dati alla fuga.

L’uomo è giunto al pronto soccorso con mezzi proprio intorno alle 22, gli agenti ascoltata la testimonianza hanno effettuato un sopralluogo e probabilmente verificheranno le telecamere di videosorveglianza installate in zona per accertare la dinamica dell’accaduto.