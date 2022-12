0 Facebook Altra frana a Ischia, colpita Lacco Ameno: ipotesi evacuazioni Cronaca 2 Dicembre 2022 21:25 Di redazione 1'

Mentre sono in corso le operazioni di trasferimento degli sfollati evacuati dalle loro abitazioni o di ciò che resta di esse, c’è stato un altro cedimento nell’isola d’Ischia. Questa volta la zona colpita è stata quella di Lacco Ameno.

Uno smottamento avvenuto in via Provinciale Fango, strada che collega il comune lacchese alla zona collinare, è crollato un costone che costeggia l’arteria. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale.

In corso una riunione presieduta dalle autorità competenti per stabilire se le persone che vivono in cinque appartamenti adiacenti alla nuova frana, dovranno essere evacuate. Il disagio che sta destando preoccupazione è stato causato dal maltempo.

Intanto a Casamicciola, zona dell’Isola Verde colpita lo scorso sabato da una colata di fango scesa dal monte Epomeo, è stato segnalato che il fenomeno naturale scatenato dalla pioggia non è del tutto terminato.