Stefano De Martino e la rivelazione hot: "Mi basta e avanza la farfalla di mia moglie" Spettacolo 1 Dicembre 2022

Stefano De Martino, durante ‘La Conferenza Stampa‘ – nuovo esperimento per RaiPlay dove i protagonisti sono gli studenti e le loro domande – si è lasciato andare ad una simpatica battuta sulla moglie, Belen Rodriguez.

Stefano De Martino e la rivelazione hot su Belen

Tantissime le domande poste a Stefano De Martino dagli studenti. Si sono toccati vari argomenti: carriera, vita privata, gossip e poi il discorso è virato su Belen Rodriguez.

Il simpatico botta e risposta

Il conduttore napoletano, ad una simpatica domanda di un giovane studente: “E’ vero che hai tatuato un bruco come risposta alla farfalla di Belen?‘, ha risposto: “Ho tanti tatuaggi, ancora non ho accarezzato l’idea di aver un bruco. Non credo di farlo: basta e avanza la farfalla di mia moglie“.

IL VIDEO SUI SOCIAL