0 Facebook Seconda luna di miele diventa incubo, all’aeroporto trova la suocera: “Mi sono bloccata” Cronaca 1 Dicembre 2022 18:03 Di redazione 2'

Tra moglie e marito non mettere il dito. In teoria doveva essere una seconda luna di miele, ma in pratica è stato un incubo per lei: all’aeroporto, quando era il momento di partire, si è ritrovata la madre di lui e le sue valigie.

L’incredibile storia è stata raccontata dalla giovane su Reddit: “Quando siamo arrivati in aeroporto mio marito guardava a destra e sinistra, come se gli mancasse qualcosa. Poi mi ha condotto nella sala d’attesa e lì ho visto sua madre con i suoi bagagli“.

La reazione della ragazza

La reazione della ragazza è stata tutto un programma, un mix di rabbia e delusione: “Mi sono bloccata, ho sentito un’ondata di freddo che mi ha investito e dentro di me ero furiosa. Lei e mio marito si stavano abbracciando“.

La giovane, poi, ha aggiunto: “In quel momento mi sono girata tranquillamente e ho iniziato a camminare verso l’uscita. Mio marito mi ha seguito mentre mi gridava di fermarmi. Ha cercato di fermarmi, ma gliel’ho detto nel modo più duro possibile. Ha cercato di dire che stavo reagendo in modo esagerato e che sua madre era lì e che avrei dovuto lasciar perdere e non rovinare la nostra vacanza”.

Il ritorno a casa e una probabile relazione al capolinea

La ragazza, in preda allo sconforto generale, è tornata casa praticamente in lacrime: “Ci tenevo veramente a questo viaggio, non vedevo l’ora che arrivasse per godermi quelle due settimane da sola con mio marito, tant’è che avevo anche lavorato di più per guadagnare e risparmiare in vista della vacanza“.