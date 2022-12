0 Facebook Scandalo in Campania, ha un rapporto intimo con la compagna davanti al figlioletto poi gli fa vedere film a luci rosse Cronaca 1 Dicembre 2022 15:50 Di redazione 1'

Ha un rapporto intimo con la compagna innanzi al proprio figlio di 11 anni, inoltre gli consente di guardare un film porno. Assurdo quanto accaduto in Campania: nei guai un padre di 50 anni. A riferire dei fatti sono i colleghi di Ottopagine.it.

Siamo tra Benevento e Salerno: il genitore, durante alcuni giorni di vacanza, avrebbe avuto rapporti intimi con la compagna sotto gli occhi del figlio di 11 anni, utilizzando termini volgari e allusivi.

La visione del film a luci rosse

Come se non bastasse, il 50enne avrebbe consentito al piccolo di vedere film a luci rosse per indurlo a simulare atti sessuali. Il genitore ha sempre rispedito al mittente tutte le accuse dicendo che il bambino sia plagiato dall’ex moglie dopo la fine del loro matrimonio.