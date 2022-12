0 Facebook Stefano in diretta in tv, arriva il messaggio di Belen: “Tu solo hai illuminato ancora una volta” Spettacolo 1 Dicembre 2022 15:57 Di redazione 1'

Fiera e orgogliosa del suo Stefano De Martino. E’ così che si mostra Belen Rodriguez mentre va in onda Bar Stella, il programma condotto su Rai Due dal marito in seconda serata. Mentre il conduttore torna con lo show che omaggia la famiglia in modo leggero e divertente, l’argentina ha un messaggio per lui.

Bar Stella non è solo un programma televisivo, ma è soprattutto il luogo in cui Stefano ha passato la sua infanzia e adolescenza. “Hai illuminato ancora una volta il bar di tuo nonno, e con questo non aggiungo altro. Orgogliosa della tua essenza“ ha scritto la showgirl. I due sono tornati insieme dopo ben due rotture. A quanto pare è forte l’amore che li lega e, nonostante le incomprensioni, i due continuano a tornare insieme.

Stefano De Martino non ha risposto, ma ha postato nel suo profilo Instagram la storia della Rodriguez. I due sono tornati a vivere insieme a Milano anche se si spostano in continuazione per lavoro. Spesso infatti sono a Napoli, con Santiago e Luna Marì, nella villa a Posillipo presa in affitto.