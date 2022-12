0 Facebook Ladri nelle abitazioni a Nola, nel mirino un trio di rapinatori: “Eravamo in casa” Cronaca 1 Dicembre 2022 13:17 Di redazione 1'

Ladri seriali nel Nolano. Molte le segnalazioni dei cittadini che hanno denunciato numerosi furti avvenuti in diversi appartamenti della cittadina vesuviana in provincia di Napoli. Il Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ha riportato le parole di una delle vittima sulla sua pagina Facebook.

“Sono un cittadino di Nola, le scrivo in quanto sabato sera mentre eravamo a cena in casa nostra io e la mia famiglia siamo stati derubati da una banda che da circa tre anni sta seminando terrore in tutto il circondario ma nonostante le denunce agli organi competenti, polizia carabinieri, ad oggi nessuno è riuscito a catturare questi malviventi.

Io ho bisogno del suo aiuto in quanto vorrei fare arrivare il nostro grido di dolore a qualcuno in alto per fare in modo che questi 3 delinquenti vengano acciuffati. Sono centinaia le famiglie derubate e che vivono nel terrore per colpa di questi malviventi che agiscono indisturbati sapendo che non c’è personale disponibile tra le forze dell’ordine che possa inseguirli“.