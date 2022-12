0 Facebook Paura a Napoli, difende la fidanzata aggredita da due ragazzi e lo accoltellano Cronaca 2 Dicembre 2022 07:40 Di Fabiana Coppola 1'

Notte in discoteca finisce nel sangue, ancora una volta a Coroglio, in un noto locale frequentato dalla movida giovanile a Napoli. Un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato al torace per difendere la fidanzata , di 19 anni, da due aggressori. La ragazza era intervenuta per difendere una sua amica, importunata da uno dei due malviventi. La lite però è culminata nell’accoltellamento.

Il diciottenne, al quale sarebbero stati rubati anche gli occhiali da vista e una collana d’ora, è stato soccorso presso l’ospedale San Paolo. I fatti, avvenuti lo scorso 2 ottobre, hanno condotto a un’ordinanza di custodia cautelare dell’I.P.M. emessa dal GIP presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, nei confronti dei due 17enni gravemente indiziati di tentato omicidio e rapina aggravata in concorso.

L’attività investigativa, condotta dai Carabinieri della Compagnia di Bagnoli e coordinata dalla Procura minorile partenopea, ha consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati. ll provvedimento può esser impugnato pertanto i due ragazzi sono innocenti fino a sentenza definitiva.