0 Facebook Stefano De Martino, la confessione sul suo Natale: “Cosa farò? Santiago non vede l’ora” News 30 Novembre 2022 17:13 Di redazione 2'

Stefano De Martino si è raccontato nel corso di un’intervista poco prima di Bar Stella, lo show in onda su Rai Due in seconda serata per tre sere a settimana (martedì, mercoledì e giovedì). Il conduttore ha rivelato i suoi progetti lavorativi, ma anche privati.

Intervistato da Tv, sorrisi e canzoni, il napoletano ha dichiarato che presto sarà al teatro con un one man show, in cui lui sarà unico protagonista insieme a un gruppo di artisti. Si chiamerà Meglio stasera e metterà in evidenza le sue doti di presentatore, attore, ballerino e anche cantante.

Stefano De Martino: “Il mio Natale”

De Martino si è lasciato andare anche raccontando qualche aneddoto della sua vita privata. Ha detto che quello che più gli ricorda le feste di Natale è il gesto di spolverare lo zucchero al velo sul pandoro. Confessa anche di esserne ghiotto e consumarne a colazione. “Per me sarà certamente un Natale molto felice anche se, al di là di noi, il Natale è soprattutto la festa dei bambini”. Ha spiegato dunque come per sua moglie Belen e lui sia più importante concentrarsi sui figli. “Santiago non vede l’ora di scartare i regali”. Chi sa se passeranno le feste a Napoli o a Milano?