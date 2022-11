0 Facebook Stefano De Martino confessa la sua più grande paura: “Spero prorpio che non mi succeda. Spettacolo 29 Novembre 2022 15:14 Di redazione 2'

A partire da questa sera, 29 novembre alle 23.30, rivedremo Stefano De Martino in tv. Il conduttore tornerà con la seconda edizione di “Bar Stella”, un format che ricorda il luogo di infanzia a Torre Annunziata, ovvero il bar dei nonni nel quale è cresciuto.

Raggiunto da “Tv sorrisi e canzoni”, il conduttore napoletano ha manifestato entusiasmo per il ritorno di uno show che ha nel cuore, ma ha anche raccontato la sua più grande paura. Il marito di Belen Rodriguez ha deciso do tornare con il programma che andrà in onda martedì, mercoledì e giovedì su Rai Due in seconda serata. Nell’originario bar il presentatore non solo trascorreva i pomeriggi dopo scuola, e lì inoltre il padre conobbe la mamma. Lui era barista e lei la figlia del proprietario.

Stefano De Martino: la sua più grande paura

Ricordi e nostalgia di quel luogo potrebbero quindi creare un problema a Stefano De Martino che confessa la sua più grande paura: “Spero solo di non emozionarmi troppo perché già so che quando rientrerò nello studio del programma dove abbiamo ricreato una scenografia simile al bar originale verrò assalito dai ricordi in quel bar ci sono cresciuto”.

Quest’anno ci saranno tanti ospiti come Stash, Fiorella Mannoia, Tommaso Paradiso, Mario Biondi. “Ogni artista sarà libero di fare quello che vuole, anche di costruire delle esibizioni diverse da quelle che noi siamo abituati a vedere e di togliersi qualche sfizio” ha svelato De Martino, e poi ha anticipato: “Inviterò anche cantanti che ho conosciuto quest’estate quando ho presentato con Andrea Delogu il programma TIM Summer Hits”. Insomma da non perdere!