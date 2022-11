0 Facebook Napoli, “sto male” e cade a terra: donna perde la vita davanti al marito Cronaca 30 Novembre 2022 20:45 Di redazione 1'

Stava passeggiando con il marito in via Kerbaker al Vomero, quartiere collinare di Napoli. Una donna di 62 anni, originaria del Monte di Procida, si era recata in città per una visita medica. Mentre era in strada è stata colpita da un malore improvviso.

Secondo quanto riportato da Il Roma, la 62enne ha perso la vita. Inutile, purtroppo, l’intervento dei soccorsi. I sanitari del 118 sono stati allarmati dai passanti in quel momento sconvolti dall’accaduto. Per la vittima non c’è stato niente da fare.