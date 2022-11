0 Facebook Dolore a Secondigliano per la scomparsa di Antonio Bianco, giovane barbiere News 30 Novembre 2022 16:14 Di redazione 2'

Un lutto ha colpito la comunità di Secondigliano a Napoli. Una giovane vita spezzata troppo presto, è morto Antonio Bianco. Giovane barbiere del quartiere, si era sposato da poco. La notizia della sua morte si è diffusa nei gruppi social legati al territorio.

Dolore a Secondigliano per la morte di Antonio Bianco

“È venuto a mancare un bravissimo ragazzo educato, preparato, e grande lavoratore, il barbiere di “ reto pizzo” non ci posso credere che ci hai lasciato!!!! R. I. P in pace”, questo il messaggio che ha annunciato la morte di Antonio Bianco in un gruppo di Secondigliano. Tantissimi i commenti di chi lo conosceva e gli voleva bene. Non si conoscono le cause del decesso, se il giovane barbiere sia mancato a causa di una malattia o se abbia avuto un malore improvviso.

Ricordato da tutti come un bravo ragazzo e un grande lavoratore, in tanti hanno espresso il loro cordoglio soprattutto nei confronti della moglie con cui si era sposato da poco. Avevano iniziato la loro vita assieme, avevano sogni e progetti che purtroppo sono stati portati via dalla morte di Antonio.

Funerali Antonio Bianco

I funerali di Antonio Bianco si terranno giovedì primo dicembre alle ore 11 presso la chiesa di Sant’Antonio di Padova.