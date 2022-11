0 Facebook Il curioso incontro tra l’orso e il cane fa il giro del web, il padrone: “Lascialo stare” Cronaca 30 Novembre 2022 14:14 Di redazione 1'

Torna il freddo, compare la neve e a Roccaraso ecco saltare fuori Juan Carrito. L’orso – tanto conosciuto sul web – è il simpatico protagonista di un filmato che sta diventando virale in rete.

Roccaraso, l’incontro tra un cane e l’orso , il video fa il giro del web

Siamo in quel di Roccaraso, in Abruzzo. Un uomo esce in giardino per richiamare il suo cane: “Nuvola vieni qua“, poi da dietro l’auto ecco comparire l’orso Juan Carrito. I due animali iniziano a giocare, ma il padrone di ‘Nuvi’ è comunque preoccupato: “E’ troppo grande per te, vieni qui lascialo stare“. Richiami che a nulla servono, Nuvola e Juan Carrito continuano a divertirsi incuranti di tutto e tutti.

Chi è l’orso Juan Carrito

Juan Carrito è un orso bruno marsicano, protagonista di tante polemiche: il web si divide tra chi lo ritiene una vera e propria mascotte del territorio e chi invece lo reputa un pericolo per i residenti.

IL VIDEO SUI SOCIAL