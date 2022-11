0 Facebook Paura a Napoli: quattro scosse di terremoto in pochi minuti avvertite dalla popolazione Cronaca 30 Novembre 2022 07:30 Di redazione 1'

Ancora scosse di terremoto a Napoli e in provincia. Mercoledì, attorno alle 3.30 del mattino, i napoletani sono stati svegliati nel sonno da tre eventi tellurici, registrati dall’INGV.

Terremoto a Napoli oggi

Secondo quanto registrato, la scossa più forte è stata di magnitudo 2.6, localizzata nei Campi Flegrei mentre quella più bassa è stata di magnitudo 2.0. Non molto forti quindi ma in superficie, sono state avvertite sia a Pozzuoli che in molte zone di Napoli come il Vomero.

Il primo sisma che ha dato il via allo sciame, è stato quello più forte e segnalato dall’Osservatorio Vesuviano. Alle 3.34 a 2 chilometri di profondità, seguito un minuto dopo da uno di magnitudo 2.3 a profondità di 2.9 km e uno di magnitudo 2.0 a 1.4 km di profondità. Alle 3.36 un quarto terremoto di magnitudo 1.8 a 2 km di profondità.