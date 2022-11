0 Facebook Terremoto in casa Juve, si dimette l’intero Cda: fuori anche Agnelli e Nedved News 28 Novembre 2022 21:50 Di redazione 1'

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, è terremoto in casa Juventus: “Il consiglio di amministrazione della Juventus si è dimesso in blocco. Alle prime indiscrezioni del tardo pomeriggio sono seguite le azioni ufficiali: a rassegnare le proprie dimissioni in serata, in un consiglio straordinario che si è tenuto alla Continassa, sono stati il presidente Andrea Agnelli (che lascia il club dopo 12 anni), il suo vice Pavel Nedved, l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene e i membri Laurence Debroux, Massimo Della Ragione, Katryn Fink, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Giorgio Tacchia e Suzanne Heywood“.

Sembra che la decisione sia stata presa in seguito alle indagini in corso avviate dalla Procura di Torino che ha accusato il club di falso in bilancio. E ancora, le indicazioni della Consob che hanno costretto gli azionisti a rinviare più volte un’assemblea prevista proprio per l’approvazione del progetto di bilancio.