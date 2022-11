0 Facebook Ilary Blasi dopo la fuga d’amore con il nuovo amore arriva la risposta: “Mi costerà un sacco” Spettacolo 30 Novembre 2022 13:57 Di redazione 2'

Sono passati mesi dalla notizia della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Fin da subito si sono fatte avanti voci insistenti sulla presunta relazione tra la conduttrice e un noto attore, poi un personal trainer molto conosciuto nel mondo dello spettacolo e infine un ex ballerino di Amici. Insomma se ne sono dette tante, senza alcuna prova, fino allo scoop di ieri del settimanale Chi. La Blasi sta frequentando un tal Bastan, un imprenditore di Francoforte. I due pare abbiano passato una notte da sogno in un albergo di lusso di Zurigo, in una suite da 1.600 euro a notte.

Le foto dei due avvinghiati, il bacio e il selfie in albergo, sono state pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini. La presentatrice dell’Isola dei Famosi, dopo l’annuncio della separazione non ha mai detto nulla, ma si è solo limitata a lanciare frecciatine, memorabile tra l’atro quella fuori al negozio Rolex. Mentre Totti procede alla grande con la nuova compagna, Noemi Bocchi, con la quale sta mettendo su una nuova famiglia, la Blasi rivolge le sue attenzioni a un amore vichingo.

La risposta di Ilary Blasi dopo le foto con Bastian

E’ stata la stessa conduttrice a pubblicare una riposta, con una storia su Instagram, proprio dopo la notizia diffusa da Chi. Ha postato la foto di alcuni piccioni in un piatto, cotti a puntino e pronti ad essere mangiati. Il piatto probabilmente dell’ultima cena tra i due durante il weekend di lusso a Zurigo. Da un punto sentimentale insomma la cosa tra i due ex coniugi sembrerebbe ormai finita, resta la parte processuale. Propri in merito al divorzio, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, Francesco avrebbe ammesso che l’addio all’ex moglie gli costerà un sacco.